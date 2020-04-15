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Kahta'da 3 korona hastası sağlığına kavuştu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde korona virüs tedavisi gören 3 kişi, 14 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde korona virüs tedavisi gören 3 kişi, 14 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. İyileşen 3 kişi sağlıkçıların alkışları arasında taburcu edildi.


Gerger ilçesinde rahatsızlanarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Cemile Y. (68), Emeni S. (40) ve Pınar S.'ye (25) yapılan korona virüs (kovid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hemen tedavilerine başlanan 3 kişi, tedavinin tamamlanması ve 14 günlük karantina sürecinin sona ermesi ile taburcu edildi.



Alkışlarla uğurlandılar


Hastanedeki işlemlerinin ardından odalarından çıkan 3 kişi koridordaki sağlık çalışanları tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlandı. Tedavisi başarı ile tamamlanan 68 yaşındaki Cemile Y., sağlık personeline teşekkür ederek korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün de kendi evin karantinada kalacağını söyledi.


Hastaların İstanbul'daki akrabalarından virüs kaptığına dikkat çeken Kahta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Betül Sertel, “Kahta Devlet Hastanesi olarak çok mutlu bir gün. İstanbul'dan akrabaları tarafından enfekte olan bir aileyi takip ettik. Başarılı bir izolasyon süreci oldu. Başarılı bir tedavi süreci geçirdik. Tüm personelimiz çok büyük bir özveriyle çalıştılar hepsi çok gayret etti. Aileyi bilinçlendirdik. Sosyal mesafenin önemini, izolasyonun önemini kavrattık aileye. Gayet başarılı bir tedavi sürecinden sonra bugün mutlulukla taburcu ettik. Hep beraber karşılıklı dualar ettik. Tüm personelimize teşekkür ediyorum. Tüm hastalara şifalar diliyorum" diye konuştu.

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