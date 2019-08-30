Kahta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kahta Kaymakamlığı ve ilçe jandarma komutanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtına sunularak 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup akabinde İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kahta Kaymakamlığına vekaleten bakan Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, tebrikat için gelen konukları makamında kabul etti.

Zafer Bayramı, Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program ile devam etti.

Burada günün anlam ve önemine ilişkin ilçe Jandarma Kıdemli Başçavuş Alpay Özaydın günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Program, günün anlam ve önemine ilişkin öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na, Sinci Kaymakamı Faruk Doğru, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ufuk Arabacı, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.