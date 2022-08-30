Kahta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Buradaki tören 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü münasebetiyle çelenklerinin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir açıklama yapan Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, "Ülkemizin birliği, bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak 100. yıldönümünde tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra program Kahta Kaymakamı Selami Korkutata'nın makamında tebrikleri kabulü ile sona erdi.

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törene Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.