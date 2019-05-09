Kahta'da 800 Ağaç Toprakla Buluşturuldu

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı tarafından Çataltepe Köyü İbrahim Halil Ziyareti çevresinde yapımına başlanan mesira alanında sona gelindi. Alanda 800 ağaç toprakla buluşturuldu.

Kahta Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme birliği ve İl Özel İdare destekleri kapsamında ihalesi yapılarak 19 bin 135 metre kare alan üzerinde yapımına başlanan İbrahim Halil Ziyareti Mesire Alanı'nda çalışmalar hızla ilerliyor. Yeşil alan peyzaj çalışmaları devam eden mesire alanına Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, TEMA Gönüllüleri, öğrenciler ve köylülerin katılımında başta çam ağacı olmak üzere 800 kadar ağaç türü toprak ile buluşturuldu.

Kahta Baraj bölgesinde hayata geçirilen Ebu Sadık Mesire alanı projesinden sonra vatandaşların tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle hazırlanan İbrahim Halil Mesire Alanı 19 bin 135 m2 alan üzerinde içerisinde basketbol ve voleybol sahaları ile beraber kafeteryalar, kamelyalar, oturma grupları, barbeküler, kurban kesim yeri, mutfak, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ters çadır ve otopark yer alıyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Ebu Sadık Mesire alanından sonra yapımında sona yaklaşılan ikinci büyük mesire alanını burada hayata geçirdik. İbrahim Halil Ziyareti Mesire Alanı projemiz ve yapımına başladığımız Sahil Yolu projemiz tamamlandığında Kahta ilçemiz yeni bir vizyona kavuşacak. Kahta'da yine ilkler arasında yer alacak. Mesire alanımızda bugün vatandaşlarımızın tüm kesimleri ile birlikte ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdik. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 800 kadar ağaç toprak ile buluşturuldu. Bölgenin doğal güzelliği korunarak inşa edilen İbrahim Halil Ziyareti Mesire alanımız tamamlandığında vatandaşlarımız aileleri ile birlikte haftanın 7 günü rahatlıkla gelip hoşça zaman geçirebilecekleri, kendilerine sakin bir köşe bulup doğayla baş başa kalabilecekleri bir mekana sahip olmuş olacaklar" diye konuştu.