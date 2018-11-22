Kahta'da Adab-ı Muaşeret programı düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şubesi tarafından Adab-ı Muaşeret konulu program düzenlendi.

İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şubesinin bayan komisyonunun organize ettiği programa Kahta ilçe Vaizesi Berra Çevik ve bayanlar katıldı.

Programa konuşmacı olarak katılan Vaize Berra Çevik, Kuran'da insanların, nerede ve nasıl konuşması gerektiğine çok büyük önem verdiğine dikkat çekerek, zalimlere karşı bile yumuşak sözlü, tebliğ için ise açık, net ve hikmetli söz söylemeyi emrettiğini söyledi.

Vaize Çevik, “Kuran, insanların nerede ve nasıl konuşması gerektiğine çok büyük önem verir. Zalimlere karşı bile yumuşak sözlü, yoksula karşı gönül alıcı, teselli edici söz, anne-babaya karşı tatlı ve güzel söz, bütün insanlara karşı doğru söz, yetimlere ve muhtaçlara güzel söz, tebliğ için açık, net ve hikmetli söz söylemeyi emreder.

Konuşmak ve düşünmek, insanı diğer canlılardan ayıran en büyük vasıflardandır. İnsanlar arasındaki ilişkilerden dolayı konuşma kabiliyeti, aynı zamanda da sahibinin akli seviyesini ve fikir yapısını gösteren bir ayna gibidir. Dolayısıyla insanı insan yapan konuşmasıdır ya da kullandığı dilidir. İslam, Müslümanların dillerine sahip olmalarını istemiştir. Bununla ilgili birçok esaslar koymuştur. Bir insanın kullandığı dil ve üslup, kendisini hayatta başarılı kılabildiği gibi hüsrana da uğratabilir. Bu anlamda bizler çirkin sözden ve gıybetten sakınacağız. Münakaşaları terk edeceğiz. Yalana asla yaklaşmayacağız. Faydasız tüm sözleri terk edeceğiz. En önemlisi ise ya hayır konuşacağız ya da susmasını bileceğiz” diye konuştu.