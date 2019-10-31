Kahta'da, ağaç budama çalışmalarına başlanıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde mevsimlik ağaç budama çalışmalarına belediye ekiplerince başlanıldı.

Kahta Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekiplerince ilçe genelinde, okul, cami ve resmi kurumların bahçelerde yer alan ağaçlarda budama çalışmaları yapılıyor. Budama çalışmalarını büyük bir özenle yürüttüklerinin altını çizen Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, “Parklarımızda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının ardından ilçe genelinde ağaçların bahara daha sağlıklı olması için budama çalışmasına başladık. Belediye park ve bahçeler birimi ekiplerimiz ilçe merkezimizde, mahallelerimizde, okul, cami ve resmi kurumlarda budama çalışmaları yürütüyor. Yapılan asıl önemli çalışma ağaçların yere sarkan dallarının temizlenmesi, kuruyan, kaldırımlarda vatandaşlarımızın rahat geçmesini engelleyen ve Trafiğe tehlike arz eden ağaçlar nedeniyle ortaya çıkacak kötü sonuçları engellemektir. Bu nedenle budama çalışmalarımız büyük bir özenle yürütülmektedir" diye konuştu.