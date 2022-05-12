Kahta'da akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Adıyaman'ın Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde yapılan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi.

İçerisinde 8 farklı oyundan oluşan 40 oyun setinin bulunduğu Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı, EGE Üniversitesi 1996 TIP Fakültesi mezunları tarafından sağlanan nakdi destek ile kurulan sınıf, öğrencilere hizmet vermeye başladı. Yapılan çalışmalardan ötürü Okul Müdürü Mahmut Yıldırım ve KAHEV temsilcilerine teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğrencilerle oyun oynayarak sohbet etti. Bağışçıların destekleriyle Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfını kurduklarını ifade eden KAHEV Temsilcisi Dr. Mine Kayacı Yıldız, “Çocuklarımızı burada akıl ve zeka oyunları ile buluşturduk. Çocuklarımızın problem çözebilme ve düşünme aktivelerinin geliştirilmesi ve hayatta karşılaşacakları zorluklara karşı mücadele edebilme yeteneklerinin artırılması amacıyla bu tür projelere destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ders çalışma ve kitap okuma alışkanlıklarının yanında bu tür akıl ve zeka oyunları oynayarak güzel ve verimli zaman geçirmelerini ümit ediyoruz.” şeklinde konuştu. Kahta Kaymakam Refiki Mert Can Canga ise Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'ne kazandırılan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı'nın kurulmasında emeği geçen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996 mezunlarına ve KAHEV'e teşekkür etti. Program, müzik dinletisi ve yıl içerisinde öğrenciler tarafından yapılan resimlerin sergilenmesiyle sona erdi.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde yapılan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı'nın açılışına, Kaymakam Refiki Mert Can Canga, Kahta İlçe Milli eğitim Müdürü Lütfü Başli, KAHEV Temsilcisi Dr. Mine Kayacı Yıldız, Dr. Yasin Yıldız, Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fahri Doğan, Okul Müdürü Mahmut Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.