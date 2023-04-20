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Kahta'da bayram öncesinde mezarlar temizlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı için ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım çalışması yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı için ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım çalışması yapıldı.


Ramazan Bayramı öncesi tüm birimleriyle aralıksız çalışarak kenti bayrama hazırlayan Kahta Belediyesi, mezarlıklarda başlattığı çalışma ile bayramda ziyarete hazır hale getirildi. Mezarlıklarda bayram öncesi genel temizlik, ot biçme, bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte yabani otların ilaçlama çalışmaları da sürüyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Halkımızın Ramazan Bayramı'nda kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için ilçemiz genelinde bulunan mezarlıklarda yer alan hayratların bakımı, ot temizliği, yürüyüş yollarının bakımı, budama, ilaçlama ve genel temizlik çalışmalarımız yapıldı” dedi.

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