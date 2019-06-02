İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahta'da Belediyesinden ücretsiz ulaşım hizmeti

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.


Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Belediye Başkanlığı'nın toplu ulaşım araçlarının Ramazan Bayramı süresince şehir içi ulaşımda ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.


Belediye Başkanı Turanlı, “Halkımıza Ramazan Bayramında belediyemizin sosyal sorumluğu gereği yardımcı olmak istedik. Vatandaşlar ücretsiz ulaşımdan Ramazan Bayramı'nın başladığı 4 Haziran Salı gününden itibaren Ramazan Bayramının sona ereceği 6 Haziran Perşembe gününe kadar bu hizmetten yararlanabilecekler. Vatandaşlarımızın bu bayramda ziyaretlerini daha rahat yapabilmesi için Belediyemize ait, toplu taşıma araçlarımızı bayram boyunca ücretsiz yaparak hizmetlerimize devam edeceğiz. Tüm Kahtalı halkımızın Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.