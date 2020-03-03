İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahta'da binlerce genç şehit ve gaziler için yürüdü

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde binlerce genç, Barış Kalkanı operasyonunda şehit ve gazi olan askerler için Türk Bayrağıyla yürüyüş yaptı.

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde binlerce genç, Barış Kalkanı operasyonunda şehit ve gazi olan askerler için Türk Bayrağıyla yürüyüş yaptı.


Kahta Diyarbakır Karayolu Kavşağında toplanan gençler, ellerindeki Türk Bayrağı ile Kahta 100. Yıl Parkına doğru yürüdü. Yürüyüş esnasında ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla yürüyen gençlere vatandaşlarda destek verdi. Kahta 100. Yıl parkında toplanan gençler, burada şehit yakınlarına başsağlığı dilerken yaralanan askerler için ise geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Burada bulunan gençlere basın açıklamasını gençlerden Harun Saray(16) okudu. Harun Saray basın açıklamasında Türkiye'nin menfaatlerinin her şeyin üstünde olduğunu belirterek düşmana korku, dosta ise birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Program, şehitler için okunan dualar ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.