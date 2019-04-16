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Kahta'da bisiklet ödüllü kitap yarışması

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi tarafından lise öğrencilerine yönelik kitap okuma yarışması düzenleniyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi tarafından lise öğrencilerine yönelik kitap okuma yarışması düzenleniyor.


Edep projesi kapsamında yürütülen bu yarışma ile gençlerin değerlerine sahip çıkması ve okuma alışkanlığının kazanılması hedefleniyor. 24 Nisa'nda yapılacak yarışma için komisyonca belirlenen, Yazar Ramazan Kayan'a ait ‘Siyah Beyaz' kitabının yarışması yapılacağı öğrenildi. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin en geç 19 Nisan'a kadar Kahta Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi'nde bireysel olarak başvuru yapmaları gerekiyor. Yarışma hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kahta Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Güzel, “Milletlerin asıl kurtuluşları, kuşkusuz kültürel zaferlerden geçer. Bizlerde okul olarak bunu öğrencilerimize kavratabilmek adına böyle bir yarışma düzenlendi. Yarışmamız lise öğrencilerine yöneliktir. İlçemizdeki bütün lise öğrencileri katılabilir. Edep projesi kapsamında yürütülen bu yarışma ile gençlerimizin değerlerine sahip çıkması ve okuma alışkanlığının kazanılması gibi birçok kazanım amaçlanmaktadır. Dereceye giren ilk üç öğrenciye bisiklet, 50 öğrenciye ise çanta ve müzik çalar hediye edilecektir.” diye konuştu.

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