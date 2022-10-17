Kahta'da çöp sorunu tarihe karışacak

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Kahta- Adıyaman karayolu Habipler Köyü mevkiinde yapımına başlanan geri dönüşüm tesisi inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Başkan Turanlı, tesisin faaliyete girmesiyle Kahta'nın kangrenleşen sorunlarından katı atık sorunun tarihe karışacağını söyledi.

Kahta-Diyarbakır Karayolu Aşiyakent konutları yakınındaki katı atık alanının ise ağaçlandırarak halkın nefes alacağı bir yeşil alan olarak ilçeye kazandıracaklarını söyleyen Başkan Turanlı, açıklamasında şunları kaydetti; Kahta'nın kanayan yaralarından bir tanesi olan katı atık sorunu Adıyaman Kahta karayolu Habipler köyü mevkiinde Adıyaman Belediyeler Birliği Başkanı Süleyman Kılınç'ın başkanlığında yapımına başlanan katı atık tesisi birkaç ay içerisinde faaliyete girmesiyle son bulacaktır. Kahta'nın katı atıkları artık Aşiyanket yakınında bulunan çöp alanına değil burada kurulacak geri dönüşüm tesisinde ekonomiye kazandırılacaktır. Tesis sayesinde özellikle yaz aylarında ilçe merkezine yakın kalan katı atık alanından yayılan kötü kokudan dolayı ciddi sıkıntılar yaşayan halkımız bu sıkıntıdan kurtulmuş olacak ve ilçemizin kangrenleşen sorunlarından bir tanesi olan katı atık sorunu da çözülmüş olacaktır. Kahta Belediyesi olarak Aşiyakent yakınındaki katı atık alanını ise ağaçlandırarak insanlarımızın nefes alacağı bir yeşil alan olarak ilçemize kazandıracağız. Başta Adıyaman Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç olmak üzere geri dönüşüm ekibine, Adıyaman Belediyeler Birliği Yönetimine tebrik ediyorum” dedi.