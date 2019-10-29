Kahta'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Yıl Dönümü, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Kutlama Programı, Kahta Kaymakamlığı makamında tebriklerin kabul edilmesiyle başladı.Tebrik kabullerinin ardından Kahta Kapalı Spor Salonunda devam eden programın selamlama konuşmasında Kaymakam Saadettin Doğan yaptı. Kaymakam Doğan, “Tarihimizin en önemli anlarından biri olan Cumhuriyetin ilanının 96. Yıl Dönümüne kavuşmanın sonsuz mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gurur günümüzü bizimle paylaşan her vatandaşımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından halk oyunları günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Kahta Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Grubu tarafından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Program sonunda Cumhuriyet Bayramıyla alakalı şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Saadettin Doğan ve protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi.