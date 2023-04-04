İhlas Haber Ajansı

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Kahta'da deprem soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde deprem felaketinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma çerçevesinde yakalanan 3 şahıs tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde deprem felaketinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma çerçevesinde yakalanan 3 şahıs tutuklandı.


Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki çöken binalarla ilgili Kahta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturmada İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 3 şahsı yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yıkılan ve 36 vatandaşın hayatını kaybettiği yapının bilirkişi raporunda kusurlu oldukları 3 kişi tespit edildi. Demirci ve kalıpçı ustaları oldukları öğrenilen İ.Y.K., S.M. ve Z.E. isimli şahıslar Kahta Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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