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Kahta'da EKPSS başvuruları devam ediyor

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) müracaatları 24 Ocak tarihinden itibaren alınmaya başladı.


İlk defa sınava girecekler için Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde ön kayıtlar alınmaya başlandı. Müracaatların 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacağı öğrenildi. Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, diploma, heyetten alınmış sağlık raporu ve kimlik fotokopileriyle başvuru yapılabileceğini söyledi.


Müdür Erşahin, "Müracaat için diploma, heyetten alınmış sağlık raporu ve kimlik fotokopisi şartı var. İlk defa sınava girecek olan adayların istenilen evraklar ile kurumumuza müracaat etmeleri durumunda, ön kayıtlarını yapabilirler. Başvurudan sonra ön taahhüt belgesini alarak bankaya 30 TL ücret yatırıp ÖSYM sınav başvuru merkezlerinden kayıtlarını yaptırabilirler. Daha önce sınava girenler adaylar ise bankaya ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yaptırabilirler" diye konuştu

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