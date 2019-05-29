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Kahta'da elektrik trafosu patladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Menderes Mahallesinde bulunan bir elektrik trafosunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafo içinde çıkan yangından dolayı mahallede elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.


Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Elektrik dağıtım şirketine bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu bölgeye yarım saat sonra yeniden elektrik verildi.

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