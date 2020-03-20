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Kahta'da fiyatlar sıkı denetim altında

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerine yönelik sağlık farklı fiyat uygulamalarının önüne geçmek için denetimlerine devam ediyorKahta Belediyesi zabıtalar ekipleri, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turhanlı’nın talimatı üzerine ürünlerde fahiş fiyat satışlarının önüne geçmek amacıyla ekmek üretimi yapan fırınlar, iş yerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu, çalışanların kişisel bakımı, üretilip satılan ürünlerde gramaj ve etiket uygunlukları, gıdaların son kullanma tarihleri ve saklama koşullarına uygunluğu yönünde denetimler yaptı.

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerine yönelik sağlık farklı fiyat uygulamalarının önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor


Kahta Belediyesi zabıtalar ekipleri, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turhanlı'nın talimatı üzerine ürünlerde fahiş fiyat satışlarının önüne geçmek amacıyla ekmek üretimi yapan fırınlar, iş yerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu, çalışanların kişisel bakımı, üretilip satılan ürünlerde gramaj ve etiket uygunlukları, gıdaların son kullanma tarihleri ve saklama koşullarına uygunluğu yönünde denetimler yaptı.


Yapılan denetimlerde fiyat tarifeleri incelendi, tarifesi bulunmayan ya da herkesin görebileceği yerlerde olmayan işletmelere uyarılarda bulunuldu. Fırıncılara eldiven ve maske dağıtıldı.


Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, halkın sağlığını korumak ve vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sunulması amacıyla denetim yapıldığını söyledi.

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