Kahta'da Gazeteciler ve Yazarlar iftarda buluştu

İftar programı öncesi cemiyet binasında bir araya gelen Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY) Üyeleri, burada Adıyaman basınından cemiyete üye olan birçok saygın isme rozetleri Başkan Mustafa İşeri tarafından takıldı.

Yeni üyelere cemiyetin kuruluş amacı ve politikaları hakkında bilgilendirmede bulunan Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti) Başkanı Mustafa İşeri, yeni katılımlarla gün geçtikçe daha da güçlendiklerini belirterek, “Bugün Adıyaman basınımızın saygın isimlerinden birçok arkadaşımızın aramıza katılması bizleri fazlasıyla mutlu etmiş ve daha da güçlendirmiştir. Cemiyetimiz uzun çalışmalar ve istişareler sonucunda kurulmuştur. Cemiyeti kurarken hedefimiz, Adıyaman genelinde yerel basın camiasına katkı sunmak, hem mesleğe kurumsal kimlik kazandırmak hem de mesleki sorunları çözüm noktasında destek olmak olmuştur. Cemiyet olarak insan haklarının korunduğu, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesini sağlamak için mücadele vereceğiz” dedi.

Medyanın evrensel etik kurallarını benimseyen, sorumluluğunun farkında olan gazeteci ve yazarları KGY Cemiyeti çatısı altında toplanmaya davet eden Başkan İşeri, gazeteciliğin halkın sesi ve gözü kulağı olduğunun altını çizerek daha etkin, kenetlenmiş bir cemiyet için birlikte hareket edeceklerini, yapılması gerekenleri hep birlikte yapacaklarını, el birliği, gönül birliği gösterip cemiyeti, üyelerini daha güzel yerlere taşıyacaklarını söyledi.

Her yayın organının yayın politikalarının farklı olmasının demokrasinin ve özgür düşüncenin gereği olduğunu belirten Başkan İşeri, iletişim ve basın özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesi için gazetecilik mesleğinin özel amaç ve çıkarlara alet edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Basın yayın organlarının kurumsal olarak, gazeteci ve yazarların taraf olabileceğini söyleyen İşeri, taraf olurken işin hak ve adalet noktasında tarafsız ve objektif olmaları gerektiğini belirtti.

İşeri, “Demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı güçlerine ilaveten “dördüncü kuvvet” olarak kabul edilse de pratikte birinci kuvvet olan basının en fazla yıprandığı konu ekonomik durumudur. Basın en fazla bu durum üzerinden yıpranmıştır. Dünyada sürekli zarar eden ama varlığını da sürdüren tek kuruluş basın kuruluşları olmuştur. Bunun için cemiyet olarak üyemiz olan basın yayın kuruluşlarımıza helal kazanç sağlama noktasında her türlü projeye destek vereceğiz, üyelerimize ve mesleğe yeni katılmış genç meslektaşlarımıza yönelik meslek içi kurslar düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Adıyaman basınından cemiyete üye olan saygın isimlere cemiyet rozetlerinin Başkan İşeri tarafından takıldı.

Program hep birlikte toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.