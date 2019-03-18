Kahta'da geleceğin kodlama gençleri yetişiyor

Okul idaresi, Kahta Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 40 öğrenciye verilen kodlama eğitimi ile hazırlanan projelerle uluslararası dalda yarışmaya hazırlanıyor.

Kahta Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kodlama eğiti alan öğrencileri ziyaret eden Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Öğrencilerin temel kodlama eğitimini aldıktan sonra robotik alanında da en temel seviyeden en ileri seviyeye kadar projeler tasarladıklarını belirten Bilişim Teknoloji Alanı Öğretmeni İrfan Teke, “Okulumuz Bilişim Teknolojileri alanında açmış olduğumuz Arduino ile Robotik Kodlama Eğitimi ile 40'ın üzerinde öğrenciye bu eğitimi veriyoruz. Kodlama eğitimi alan öğrencilerimiz problem çözme, keşfetme ve yeni fikirler üretme becerisi konusunda gelişim göstermektedirler. Öğrencilerimiz temel kodlama eğitimini aldıktan sonra robotik alanında en temel seviyeden en ileri seviyeye kadar projeler tasarlıyorlar.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Okul müdürümüzün desteğiyle her hafta yapılan bu eğitimler ile öğrenciler motor kabiliyetlerinin gelişmesine ve mekanik düzeneklerin çalışma prensiplerini öğrenmeleri sağlanmaktadır. Almış olduğumuz robotik setlerle yaklaşık 30 mini proje ve 4 robot yaparak ulusal ve yerel robot yarışmalarına hazırlanıyoruz.

Şimdiye kadar, Engel Tanıyan Robot, Kızılötesi Kumanda Kontrollü Robot, Işık izleyen Robot ve Çizgi İzleyen Robotları hazırladık.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek Okul idaresine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.