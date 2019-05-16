Kahta'da "Gençlik, Şuur, Özgüven" Konferansı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta Belediyesi tarafından 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula'nın katılımıyla "Gençlik, Şuur, Özgüven" konferansı düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, ve vatandaşlar katıldı. Konferansta konuşan Emniyet Müdürü Ahmet Sula, gençlere şuur ve öz güven konularında tavsiyelerde bulunarak, hayatından kesitler anlattı.

Dünyaya kültür ve medeniyetimizi, sanat ve İslam anlayışını, anlatıp yaymak için çalıştığını vurgulayan Emniyet Müdürü Sula, “Ben milli ve manevi değerlerimizin dünyaya daha iyi anlatılması için gayret ediyorum. Bu anlamda ülkemiz için, iyi bir gelecek için, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan gençleri hazırlamanın derdiyim. Gençlere tavsiyelere şudur. Ben kimim diye kendinizi sorgulayın. Sadece bir iş veya bir alanda uzmanlaşıp robotlaşmayın. İç dünyanıza ve manevi değerlerinize dönün. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle bunları destekleyin. Kültür ve medeniyetinize sahip çıkın" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper ise, güzel geceyi kendilerine yaşattığı için Ahmet Sula'ya teşekkür etti.

Programın hem aydınlatıcı hem de yol gösterici olduğuna dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, daveti kırmayıp Kahta'ya gelerek sunum yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula'ya, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper'e, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın'a, emniyet mensuplarına ve katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.