Kahta'da Halil İbrahim mesire alanı yaşam alanına dönüşüyor

Kahtalı vatandaşların aileleri ile birlikte hafta sonları hoşça vakit geçirebilecekleri, ferah ve nezih bir ortam oluşturmak amacıyla İl Özel İdaresinin desteğiyle Kahta İlçesine bağlı Çataltepe Köyü sınırları içerisinde yer alan Halil İbrahim Türbesinin bulunduğu alan güzel bir mesire alanı yapılıyor. Proje içerisinde yer alan sosyal alanların bir an önce hizmete sunulması amacıyla alt ve üst yapı çalışmaları seri bir şekilde devam ediyor. Vali Aykut Pekmez, Kahta ilçesine giderek Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ile birlikte Halil İbrahim Mesire alanı projesinin uygulanacağı alanda incelemelerde bulunarak, projenin son durumuyla ilgili bilgi aldı. Çalışmaların iş programına uygun şekilde sürdüğü proje içerisinde güzel bir görüntü oluşturmak amacıyla alanda çocuk oyun alanları, kamelyalar ve yürüyüş yolları yapıldı. İl Özel İdaresinin desteğiyle yapılan Halil İbrahim Mesire alanında çalışmalarda yüzde 60 fiziki bir gerçekleşme sağlandığını belirten Vali Aykut Pekmez, “Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Kahta çevre köyler ile ilçe merkezindeki vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte hafta sonları şehrin kavurucu sıcağından kaçarak, zaman geçirebilecekleri, sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri yeşil bir alana sahip olunacaktır. Bütün çalışmalarımızı insanlarımızın yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşımızın huzur ve mutluluğunun temini için yürütüyoruz” diye konuştu.