Kahta'da hayvan barınağı faaliyete geçti

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın seçim vaatlerinden biri olan hayvan barınağı projesi tamamlanarak faaliyete geçti.

Kahta'daki sokak hayvanlarının barınma, aşı ve bakımlarının yapılacağı hayvan barınağı faaliyete geçerek bakım ve nakil ambulansı birlikte hizmet vermeye başladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kahta Belediye Bakanı İbrahim Yusuf Turanlı, sahipsiz hayvanlarının denetim altına alınması ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması başlattıkları hayvan barınağı projesinin faal bir şekilde hizmet vermeye başladığını söyledi.

Başkan Turanlı, “Projelerimizin arasında yer alan hayvan barınağı toplam 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilmiştir. Kapalı alanı tam olarak sona ermiş, peyzaj düzenlemesi de hızlı bir şekilde başlatılmıştır. Veteriner hekimimizin gözetiminde başıboş, sahipsiz ve küpesiz sokak hayvanları toplanarak önce kısırlaştırılıp, koruyucu kuduz aşılarının yapılacak, fiziki rahatsızlıkların yanısıra ve kulak küpelerinin takıldıktan sonra yaşam alanlarına geri bırakılacaktır. Bakımsız ve kontrolsüz sokak hayvanları insanlarımızın ve yavrularımızın sağlığını tehdit etmekte. Allah'ın da yarattığı canlı varlıklar olması hasebiyle kötü muamele görmemeleri eğer yaralanmışlarsa veya bir hastalığa yakalanmışlarsa hem insanımızı hem de kendilerini daha fazla tehdit etmeden bir an evvel sağlığına kavuşup doğal ortamlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri gerekir. Bütün bunları sağlayabilmemiz için tam donanımlı hayvan barınağımızı ve bünyesinde hizmet verecek olan ambulansımızla ekiplerimiz çalışmalarını yürütmeye başlamıştır. Vatandaşlarımız, sokakta yardıma muhtaç ve tehlike arz eden hayvanlar için Alo 185 veya 0532 205 92 36 Whapsapp Hattı üzerinden bizlere ulaşabilirler. Projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.