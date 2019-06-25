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Kahta'da hırsızlar tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 3 işyerine girerek hırsızlık yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 işyerine girerek hırsızlık yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Kahta ilçesinde son günlerde 3 fırına girerek kasada bulunan madeni paraları çalan A.B.(19) ve F.K. (18) isimli Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.


Sorgulamaları tamamlanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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