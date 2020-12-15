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Kahta'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 iş yerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 iş yerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Girne Mahallesi Diyarbakır Yolu üzeri ile Karşıyaka Mahallesi M. Akif Ersoy Caddesindeki 2 farklı işyerinde bin 700 TL ile yazar kasanın çalındığı hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.


KGYS ve güvenlik kameralarını inceleyen asayiş büro amirliği ekipleri, şüpheli A.Ş.T. ‘yi (18), ilçe merkezindeki evinde yakaladı. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı A. Ş. T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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