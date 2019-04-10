Kahta'da İbrahim Yusuf Turanlı mazbatasını aldı

Saadet Partisi'nden Kahta Belediye Başkanı seçilen İbrahim Yusuf Turanlı Kahta İlçe Seçim Kurulunda gerçekleşen tören ile mazbatasını aldı.

Mazbata töreninde konuşan Başkan İbrahim Yusuf Turanlı, verilmiş karara sahip çıktıklarından dolayı Kahta halkına minnettar olduğunu belirterek kazanın Kahta olduğunu söyledi.

Kaybeden tarafın olmadığına dikkat çeken Başkan Turanlı, “Bizler ekip arkadaşlarımızla beraber Kahta'nın kazanması için yola çıktık. Halkımız bu görevi bize layık gördü. Bu seçimde kaybeden taraf olmadı. Kazanan Kahta oldu. Emeği olan başta hakim ve avukat arkadaşların hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz buradaki yola çıkış amacımızı ilk günde söylediğimiz gibi, gayemiz bölüp parçalamak değil. Kahta'ya yakışır bir şekilde hizmet etmek. Kimse kaybetmedi. Sonuçta Kahta'da insanının vermiş olduğu bir karar tecelli etti. Bu konuda da bizi ilk baştan beri bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan avukat arkadaşlarıma özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Sürecin ilk başından bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan basın mensubu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Kahta halkına teşekkür ediyorum. Verilmiş olan karara sahip çıktılar ve bugüne kadar bizi yalnız bırakmadıklarından dolayı da Kahta halkına minnettarım. Şükran borçluyum. Rabbim bizi bu topluma mahcup bırakmayarak hizmet etmeyi nasip eder inşallah. Bundan sonraki süreçte Kahta'yı birleştirip, bütünleştirerek hizmet etmek için çalışacağız. Biz Kahta'nın kazanması için yola çıktık ve kazanan yine Kahta oldu. Dolayısıyla kaybeden taraf yok. Kazanan taraf Kahta'dır. Ondan dolayı herkese ve Kahta halkına teşekkür ederim ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Mazbata törenine, Saadet Partisi heyeti, partililer ve vatandaşlar katıldı.