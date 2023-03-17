Kahta'da ihtiyaç sahibi ailelere destek sürüyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi sosyal yardım kartları ile ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatı ile deprem sonrası ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda, barınma ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanması için ilave olarak toplam 546 bin Türk Lirasını sosyal yardım kartlarına aktarıldı. İhtiyaç sahibi aileler, verilen sosyal yardım kartlarına yüklenen miktar ile istedikleri zaman alışveriş yapabilecekler.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bölgemizde yaşanan deprem ve deprem sonrası yağan yoğun yağışlardan oluşan sel felaketinden dolayı daha önce belirlediğimiz ve yardıma muhtaç olan ailelerimize ulaşmaya çalıştık. Temel gıda, barınma ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanması için Kahta Belediyesi olarak yardımlarımızı sürdürürken, yaralarımızı sarmak adına kurumumuz tarafından 1820 ailemize dağıtılan sosyal destek kartlarımıza ilave olarak toplam 546 bin Türk Lirası nakdi yardım aktardık. Allah'ın izniyle sosyal yardım desteklerimiz devam edecek” dedi.