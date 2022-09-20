Kahta'da ikinci Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından yapılan 2'inci Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete açıldı

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın girişimleriyle Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çok Amaçlı 2. Kapalı Semt Pazarı hizmete açıldı. Pazarcı esnafını ziyaret edip hayırlı işler dileyen Başkan Turanlı, Kahta'da ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Kahta'da ilkleri ve söz verdiği projeleri gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Turanlı, “Seçim zamanında vaat ettiğimiz gibi semt pazarlarını yaygınlaştırıp hem esnafımızın hem de alışveriş yapan halkımızın memnuniyetini önemsemiştik. Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı'nın ilkini Yavuz Selim Mahallesi'nde, ikincisini Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete açtık. Semt Pazarımız 1800 metrekare kapalı alan, 35 metrekare mescit, 60 metrekare Muhtar Evi ve alışverişe gelen halkımızın öncelikle çocuklarının istirahat edebileceği bin 600 metrekare çocuk park alanı yer alıyor. Tamamladığımız projemiz bugün itibarı halkımızın hizmetine açıldı. Semt pazarı esnafını ve alışverişe gelen vatandaşlarımızı ziyaret edip öneri ve taleplerini aldım. Semt pazarını çok amaçlı bir alan olarak inşa ettik. Sadece pazar yeri olarak kullanılmayacak. Pazarın kurulmadığı diğer günlerde de çocukların voleybol, basketbol ve patent gibi sosyal aktivitelerin de yapılacağı bir alandır. Düğün, taziye ve mevlit gibi programların da yapılabileceği güzel bir imkana sahip. Kısacası çok işlevli bir semt pazarı. İmkanlar el verdiği sürece böyle projeleri mahallelerimize kazandırmaya devam edeceğiz. Kapalı Semt Pazarı projemiz tamamlandı. Bugün de ilk hizmet günü olması nedeniyle mutluyuz. Başta Cumhuriyet Mahallesi, Şeyhbaba, Gazi ve Cami Mahalle sakinleri olmak üzere tüm halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.