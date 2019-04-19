Kahta'da İngilizce Dil Festivali

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel İngilizce Dil Festivali düzenlendi.

Kahta Gazi Ortaokulu Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen geleneksel İngilizce Dil Festivalinde öğrenciler, hazırladıkları İngilizce şarkı ve skeçler ile yabancı dil öğrenmenin kolaylığını gösterdi. İngilizce Dil Festivalinin birinci basamağında öğrenciler, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen İngilizce kitabı okuduktan sonra sınava girerek bilgilerini test etti. Yabancı dil bilincini oluşturmak adına düzenlenen İngilizce Dil Festivalinin 2. basamağında ise yaklaşık 30 okuldan katılan öğrenciler, öğrendikleri İngilizce dili ile topluluk önünde konuşma, İngilizce şarkı ve İngilizce skeçlerle birlikte sahne performansını birleştirerek yeteneklerini sergiledi. İngilizce Dil Festivalinin öğrencilerin zihinsel ve duyusal gelişimlerine büyük katkı sağladığını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, “Öğrencilerimiz okullarımızda İngilizce dersi alıyorlar. Öğrendikleri İngilizce dilini çeşitli programlar ile pratiğe dökmelerine yardımcı olmalıyız. İngilizce Dil Festivalinde öğrencilerimiz hazırlandıkları topluluk önünde konuşma, şarkı ve skeçler ile sahnede yeteneklerini sergileyerek pratiğe döküyorlar. Geleneksel Dil Festivali öğrencilerimizin yabancı dile karşı ilgi ve yeteneklerini artırmalarına büyük katkı sağlıyor. Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasına emeği geçen okul idarecileri, öğretmenler ile İngilizce Dil Festivaline katılan öğrencilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Öğrencilerin, öğrendiği yabancı dili kullanma becerisinden ve bunu sahnede izlemekten duydukları gururu ifade eden veliler zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Kahta Gazi Ortaokulu Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen programa, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.