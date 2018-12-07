Kahta'da iyilikte yarışan sınıflar var

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Diyanet İşleri Bakanlığı ve Eğitim Bir-Sen'in destek vererek hayata geçirilen "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi öğrencilere tanıtıldı.

"İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında yürütülen "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesi hakkında Kahta Anadolu Lisesi, Mustafa Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine bilgi verildi.

Projenin amacına dikkat çeken İHH İnsani Yardım Vakfı Kahta Temsilcisi Mehmet Güli Orman, öğrencilerin bu proje ile yardımseverliğe, paylaşmaya, bilinçli ve duyarlı olmaya sevk ettiğini söyledi.

Orman, “Bu proje, günümüzde teknolojik aletlerle bireyselleştirilen, yardımlaşma duygusundan uzak ve sosyal hattan koparılan çocuklarımızın, kendi asli fıtratlarına dönmeleri için hazırlanan bir projedir. ‘İyilikte Yarışan Sınıflar' projesi kapsamında yürüttüğümüz ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var' projesi ile ilgili olarak, Kahta Anadolu Lisesi, Mustafa Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek oradaki öğrencilere detaylı bilgiler paylaştık. Bu anlamda her sınıfın bir yetim kardeşe sahip çıkması için sınıflara birer kumbara bıraktık. Öğrencilerin yardımı ile yıl sonunda biriken kumbaralardaki yardımlarla yetim kardeşlerimize yardım edeceğiz. Yani her sınıf, bir yetim kardeşine sahip çıkacak. Yetimlere sahip çıkan bir nesil yetişiyor” dedi.

Hazırlanan proje ile öğrencilerin empati kurmasına ve iyi bir birey olarak yetişmesine katkı sağlayacağını belirten Mustafa Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Güzel, bir öğrencinin kendi haçlığı ile bir yetime sahip çıkması kadar güzel bir duygunun olmadığını söyledi.

Güzel, “İmanlı, bilgi ile donatılmış ahlaklı, vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan asımın nesli misali gençlerimiz böyle projeler ile kendi öz fıtratına tekrar kavuşacağını inanıyorum. Bu anlamda İHH İnsani Yardım Vakfı Kahta yönetimine ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye ifadelerini kullandı.