Kahta'da kadına şiddete karşı farkındalık etkinliği

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Kahta İlçe Sosyal Hizmet Merkezi personelleri ile Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği personelleri kadına karşı şiddete dikkat çekmek için ilçenin en işlek caddesi olan M. Kelam Caddesi üzerinde stant açarak vatandaşlara broşür dağıttı.

Yapılan çalışmalarla ile ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmet Merkezi Kahta İlçe Müdürü Şevket Erşahin, “Kadına yönelik şiddet sorunun önlemesi ve bu sorunla mücadele edilmesi konusunda bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik. Bu anlamda söyleşiler, farklı mahallelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında verilen farkındalık eğitimleriyle Kadına Karşı Şiddete Sıfır Tölerans ve Kadına El Kalkamaz teması ile farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı” diye konuştu