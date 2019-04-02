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Kahta'da kaza: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kahta ilçesine bağlı Narsırtı köyünün 8' inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cengiz Arslan (33) yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Takla atan araçta bulunan Cengiz Arslan olay yerine çağrılan ambulansla Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastanenin acil servisin tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

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