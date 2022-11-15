İhlas Haber Ajansı

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Kahta'da ki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar çerçevesinde bir adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan M.İ. isimli şahıs yakalanarak ifadesi alınmak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki ifadesi tamamlanın M.İ. isimli şahıs akabinde çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yanda toplamda 33.63 gram sentetik kannabinoid ve 1.73 gram esrar maddeleri ele geçirildiği öğrenildi.

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