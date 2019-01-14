Kahta'da korkutan heyelan

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen heyelanda milyonlarca metreküp toprak kaydı. Toprak kayması nedeniyle mahallede yaşayanlar büyük bir korku yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 dönümlük alanı kaplayan milyonlarca metreküp toprak tarım arazisine kaydı. Toprak kaymasının meydana geldiği yerde bulunan site sakinlerini ise büyük korku yaşadı. Toprak kaymasının yerleşim yerlerine yaklaşık 50 metre mesafede yaşanması tedirginliğe neden oldu.

Toprak kayması nedeniyle ekili tarım arazisi ve bahçeler zarar görürken ağaçlar ise yerinden söküldü. Bölgede yaşayan mahalle sakinleri, heyelan nedeniyle çok korktuklarını belirterek toprak kaymasının devam etmesinden endişe ettiklerini dile getirdi.