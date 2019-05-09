Kahta'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı dolayısıyla ilçeye bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi. Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Kaymakam Ahmet Gazi Kaya'nın konuşmasının ardından yapılan yoklama neticesinde salt çoğunluk sağlanarak divan teşekkülüne geçildi. Çoğunluğun sağlanmasının ardında Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliğine 2 Genel Meclis Üyesi ile 2 Muhtar üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan seçimde ilçeye bağlı köy muhtarları oy kullandı. Oy kullanımından sonra kullanılan oyların tasnifine geçildi. Yapılan seçimde Cumhuriyet Köyü Muhtarı İsmail Akatay ile Akkavak Köyü Muhtarı M. Sait Ardıç Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeliğine seçilirken, Birlik Encümen üyeliğine ise İl Genel Meclis Üyesi Sırrı Köse ile Mustafa Kavak seçildi. Kaymakam Kaya, “Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği seçiminin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bugüne kadar hizmet etmiş tüm arkadaşlarımıza verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak arkadaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu

Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Encümen Seçimleri toplantısına, Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Genel Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.