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Kahta'da kullanılmış giysiler ekonomiye kazandırılıyor

Adıyaman Kahta Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında ilçedeki belirli noktalara Atık Giysi Kumbarası yerleştirdi.


Kahta Belediyesi, kullanılmayan kıyafet ve ayakkabıların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kolaylaştırmak, kullanılmayacak durumda olanların ise geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak amacı ile imzaladığı protokol kapsamında ilçenin muhtelif yerlerine 60 adet Atık Giysi Kumbarası yerleştirildi.


Atık Giysi Kumbara sayısını daha da artırmayı hedeflediğini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Amacımız çevre bilincini sağlamanın yanı sıra, sıfır atık projesi kapsamında yürütülen bu tür faaliyetlere duyarlılığı artırmak ve israfın önüne geçerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Bu anlamda Atık Giysi Kumbara sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Hemşerilerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyor, halkımıza şimdiden teşekkür ederim” diye konuştu

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