Kahta'da Kuran'ı Kerim okuyan çocuklar ödüllendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle çocuklar arasında internet üzerinden “Evimizin Neşesi Kur'an Sesi” sloganıyla düzenlenen “Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dereceye giren katılımcılar İlçe Müftülüğü tarafından ödüllendirildi.

Kahta İlçe Müftülüğünde düzenlenen ödül töreninde konuşan İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, bu yarışmada aslında hiç kimsenin kaybetmediğin söyledi.

Yarışmanın önemine dikkat çeken Müftü Çevik, “Bugün burada kimse kaybetmeyecektir. Çünkü güzel kitabımız Kur'an-ı okuyan insan hem dünyada hem de ahirette kazanır. Allah çocuklarını Kuran eğitimine yönlendiren anne ve babalara, Kur'an öğretenlere ve Kuran yolunda hizmet edenlere, bu dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eylesin. Kuran'ı Kerim'i özellikle çocuklar arasında yaygınlaştırıp gündeme almak adına böyle bir yarışma düzenlendi. Onların Kur'an'a ve İslami ilimlere ilgilerini artırıp desteklemek ve tabi salgın nedeniyle evde geçirdiğimiz günleri Kuran ile geçirmek amacıyla Türkiye Diyanet vakfı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen "evimizin neşesi Kur'an'ın sesi" temalı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılarak başarı sağlayan gençlerimize teşekkür belgesi verildi” diye konuştu.

Başarı belgelerini öğrencilere takdim eden İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Diyanet yayınlarından çeşitli eserler de hediye ederek dereceye girenleri tebrik etti.