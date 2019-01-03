Kahta'da ‘Mekke'nin Fethi' konferansı düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Kahta Şubesi tarafından “Mekke'nin Fethi” konulu konferans düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen program Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuş yapan Anadolu Gençlik Derneği Kahta Temsilcisi Abdullah Kılıç, “Bugün de dünyada ne yazık ki kapitalizm ve emperyalizm hüküm sürmektir. İnsanların büyük çoğunluğu açlık, yoksunluk ve zulümle mücadele etmektedir. Gelir dağılımının adil olmadığı, emeğin ve alın terinin sömürüldüğü, toplumsal eşitsizliğin had safhada olduğu bir düzen mevcuttur. Konformizmin işgal etiği zihinler de mevcut düzene boyun eğmiş durumdadır. O nedenle bizlere düşen efendimizin yapmış olduğu fetihleri hatırlamak ve örnek almaktır. İşgal edilmiş zihinleri özgürleştirmek adına gönüllerin fethi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir insanın daha kalbini kazanmak için gayret göstereceğiz, cahiliye devrinden Asr-ı Saadete nasıl gelindiyse bugün de bu karanlık dönemlerden en aydınlık çağlara gelinmesi için ter dökeceğiz. Allah'ın izniyle Adaletin hakim olduğu yeni bir dünyayı korumak için gönülleri fethedeceğiz ” dedi.

Daha sonra konuşan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Harun Bekiroğlu ise, Mekke'nin Fethi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Program, Mekke'nin Fethi Sinevizyonu ve liseli gençlerin çaldığı ezgiler ile son buldu.