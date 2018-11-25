Kahta'da Mevlit Kandili programı düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Mevlit Kandili programı düzenlendi.

Diriliş Kitap Kafe'de düzenlenen programda konuşan Sadrettin Günay, Allah'ın, Peygamber Efendimiz aracılığı ile tüm insanlığa göndermiş olduğu mesajlara ve onun öğretilerine dikkat çekti.

Peygamberimizi en güzel şekilde anmak için sadece onun mesajlarını hayatımıza uygulamakla mümkün olduğunu vurgulayan Sadrettin Günay, “Peygamberimizi en güzel bir şekilde anmak sadece onun mesajlarını hayatımıza uygulamakla olur. Sahabeler de bunu yapıyordu. Yılda bir kere toplanıp Resulullah'ı anmanın yanlış bir şey olduğunu söylemek doğru değil tabi. Çünkü insan gece gündüz Peygamberimizi ne kadar ansa da övse de azdır. İslam tarihine baktığımız zaman, sahabelerin yılda bir gece toplanıp Peygamberi andığını göremeyiz. Evet, onlar toplanırdı ama Peygamberin getirmiş olduğu öğretileri üzerinde kafalarını yorduklarını ve O'nun mesajlarını hayatına geçirdiklerini görüyoruz. Demek ki Peygamber Efendimizi anmak onun söylediklerini hayatımıza geçirmekle başlıyor” dedi.

Günay, konuşmasının devamında, “Birileri Resulullah'ı tanıtırken yanlış tanıtabilir, çok aşırı övebilir veyahut ta hak etmediği kadar belki eksik övebilir. Ama unutmayın ki kelamın en güzeli Allah'ın kelamıdır. Allah Peygamberi nasıl övmüşse biz de öyle övelim. Allah'u Teala Peygamberin önce ahlakını över. Kuran'da geçen ayetlerde Peygamberin büyük bir ahlak üzere yaratıldığını söyler. Peygamber Efendimiz ise ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim' diye kendisini tanımlar. Düşünün, biz Müslümanlar, Peygamberin bizlere getirmiş olduğu mesajların neresindeyiz? Biz Kuran'ı ne kadar anlıyoruz? Kuran ile vahiy ile ne kadar barışığız? Bizler sadece ağızla Müslümanız demekle sorumluğumuzu yerine getirmiş olamayız. Allah, Peygamber aracılığı ile göndermiş olduğu mesajlar karşısında insanların bir duruş sergilemesini istemiştir. Bu duruş sergilenmedikçe gerçekten Müslüman olamayız. Çünkü Allah'ın dini bedel isteyen bir dindir” diye konuştu.