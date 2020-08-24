İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahta'da meyve ağaçlarının da bulunduğu alanda yangın

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, içinde meyve ağaçlarının da bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, içinde meyve ağaçlarının da bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Güzelçay Köyü yakınlarında bulunan meyve ağaçları ve sazlık alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.


Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, meyve ağaçlarına zarar vermeden kontrol altına alınarak söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.