Kahta'da, Mısır'daki 9 İdama Tepki

Adıyaman'ın Kahta Gönüllüler Platformu, Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında 9 sanığın ‘hukuksuzca' idam edilmesine sert bir şekilde tepki gösterdi.

İdamları kınamak için Kahta 100. Yıl Parkı'nda bir araya gelen Kahta Gönüllüler Platformu, 4 dilde hazırlanan pankartlarda ‘Mısırdaki İdamlı Durdurun' çağrısında bulundu.

15 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği basın bildirisini Kahta Gönüllüler Platformu adına Eğitim Bir- Sen Kahta Temsilcisi İsmail Tümer okudu.

Mısır'daki cunta mahkemesinin ve kiralık hakimleri tarafından düzmece gerekçeler ileri sürülerek 9 Müslüman genç hakkında verilen idam cezasını utanç verici olduğunu vurgulayan Temsilci Tümer, Sisi'yi destekleyen batı zihniyetinin, bugüne kadar verilen bu haksız idam kararlarına karşı hiçbir tepki göstermediğini ve üç maymunu oynadığını söyledi.

Temsilci Tümer, “Zalim Sisi ve batıdaki destekçileri Amerika ve Avrupa, Muhammed Mursi ve arkadaşları hakkında düzmece mahkemelerde idam kararları almaktan çekinmeyen bir Cunta hükumetidir. Mısır'daki bu Cunta hükumet Çarşamba günü 9 genç kardeşimizi idam ederek şehit etmiştir. Bugün Müslümanlar olarak bu olaya bakışımızı ve şahitliğimizi yerine getirmek için buradayız. Bizler, ‘haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' diyen Peygamberin ümmeti olarak yaşadığımız çağda gelişen olaylara, zulümlere illaki sessiz kalamayız ve kalmayacağız. Tabii ki Müslümanlar olarak mazlumlardan yana tavır almak zorundayız. Bu minvalde darbeyi, zulmü, çağın firavunu olan Sisi ve yandaşlarını lanetliyor Rabbimizden bu firavunlara haddini bildirecek Musalar çıkarmasını diliyoruz. Ama ne yazık ki Sisi'yi destekleyen batı zihniyeti, batı mantığı bugüne kadar verilen bu haksız idam kararlarına karşı hiçbir tepki göstermemiş, üç maymunu oynamıştır.

Bu cuntanın mahkemesi ve kiralık hakimleri tarafından düzmece gerekçeler ileri sürülerek 9 Müslüman Genç Kardeşimiz hakkında verilen idam cezasını utanç verici olduğunu bildiriyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz. Darbeci zalim Sisi yönetimi de en son dokuz genç Müslüman kardeşimize idam cezası vererek İslami Hareketi bitireceğini sanmaktadır. Bilmiyorlar ki, Müslümanlar şehadetten asla korkmamaktadır. Bilmiyorlar ki, şehadete inanan bir millet için asla yenilgi yoktur” dedi.

Batının idam kararına sessiz kalmasının ırkçı emperyalizmin izlediği stratejinin bir ürünü olduğuna dikkat çeken Temsilci Tümer, “Mısır zalimlerinin verdikleri idam kararları, insanların temel hak ve hürriyetlerinin ayaklar altına alındığı bir karardır. Yaşanan bu hukuk dışı süreçte Batının sessiz kalması, ırkçı emperyalizmin izlediği stratejinin bir ürünüdür. Mısır'da yaşanılan sürecin daha da kötüye gitmemesi için bu idam kararları mutlaka durdurulmalıdır. Ülkemizdeki tepkiler uluslararası platformlara taşınmalıdır. İnsan hak ve özgürlükleri noktasında duyarlılık sahibi olan uluslararası tüm kuruluşlar bu idam kararlarına karşı en sert tepkiyi göstermelidirler. Uluslararası sivil toplum örgütleri Mısır'daki cuntaya baskı yapmalıdır. İslam ülkeleri bu kararla ilgili net bir diplomasi izlemelidirler. Göstermelik açıklamalarla ve cılız tepkilerle bir netice alınamayacağı aşikardır” diye konuştu.