Kahta'da okullararası voleybol turnuvası

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen voleybol turnuvası başladı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen Voleybol Turnuvası 24 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 18.30'da Kahta Atatürk Spor Salonunda Musa Özalkan Ortaokulu ile Esendere Ortaokulu arasında yapılan maç ile başladı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, “24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen Voleybol Turnuvası olarak öğretmenler arasında sosyal ve sportif aktiviteleri arttırmak ve öğretmenler arasında kaynaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla başlatıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen Voleybol Turnuvamıza 20 takım katılmış olup tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı ise, “Düzenlediğimiz organizasyonda asıl amacımız öğretmenlerin kaynaşmasını, sporun dostluğunu, kardeşliğini pekiştirmektir. Kaynaştırma ve öğretmenlerin kaynaşmasını, sporun dostluğunu, kardeşliğini pekiştirmektir. Kaynaştırma ve birleştirme duygularını pekiştiren böyle bir turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen, Gençlik Spor çalışanlarımızı ve turnuvada ter döken kurum çalışanlarımızı kutluyorum." dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen Voleybol Turnuvasının açılışına Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, kurum amirleri ve sporseverler katıldı.