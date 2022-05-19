İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin takla atıp, şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin takla atıp, şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahta yönünde ilerleyen Ahmet Demir (45) yönetimindeki 45 KS 689 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ahmet Demir, yaralandı.


Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yaralı Ahmet Demir ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.