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Kahta'da polis ekiplerinden maske denetimi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin işlek cadde ve yoğun olan noktalarında maske denetimi yaptı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin işlek cadde ve yoğun olan noktalarında maske denetimi yaptı.


Mustafa Kemal Caddesi ve otogar gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde, polis aracından vatandaşların yeni tip korona virüse karşı dikkatli olmaları, maske takıp sosyal mesafe ve el hijyenine uymaları konusunda anonslar yapıldı.


Öte yandan ilçede düzenli olarak yapılan denetimlerde, uyarılara aldırış etmeyen ve maske takmayan bazı kişilere de idari para cezası uyguladığı öğrenildi.

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