Kahta'da “Prof. Dr. Fuat Sezgin” Konferansı

Adıyaman'ın Kahta İlim Yayma Cemiyeti şubesi tarafından, Artuklu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Diyarbakır İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Dr. Ali Karakaş'ın konuşmacı olarak katıldığı “Fuat Sezgin ve İslam'da Bilim ve Teknoloji” konferansı düzenlendi.

İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şubesi Başkanı Bilal Akgül, 2019 yılının Fuat Sezgin yılı olmasının takdire şayan olduğunu söyledi. Akgül, "Ülkemizde 2019 yılının, bu alanda yapılan çalışmalarından dolayı Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmesini takdire şayan buluyorum. Unutmamak gerekir ki yeniden dirilişin temel saç ayaklarından bir tanesi, geçmişiyle sağlıklı bir şekilde yüzleşmektir" dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Dr. Ali Karakaş, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in zamana çok önem verdiğini ve sabah kahvaltısını bile en fazla 10 dakikada yaptığını söyledi.

Her yıl bir dil öğrenmek için çabalayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in 27 dil bildiğine dikkat çeken Dr. Ali Karakaş, “Fuat Sezgin zamanın kıymetini bilen bir insandır. Almanya'da araştırmaları yaptığı endüstrinin kapısını İlk o açar. Sabah kahvaltısını 5 en fazla 10 dakikada yapar. Zamanın kıymetini bilen bir insandır Fuat Sezgin. Günde 17-18 saat çalışan ve kendisinden randevu isteyenlere maksimum 10 dakika randevu veren biridir. Fuat Sezgin hocasının isteği üzerine dil öğrenmeye başlar. 6 ayda Arapçayı öğrenir. Her yıl bir dil öğrenmek için çabalayan Sezgin 27 dil bilmektedir. 1960'lı dönemlerde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne, mezun olduğu okula araştırma görevlisi olarak görev yapan Fuat Sezgin, "Bu eserden sonra Doçentlik tezini yazmaya başlar. ‘Buhari'nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar' adlı tezi yazar. Fuat Sezgin, 1967 darbesinde o günün gazetesinde 147'likler diye bahsedilen listede ilk başta kendi ismini görür. Sezgin kendisine gelen tebligatta üniversitedeki branşında yetersiz olarak görüldüğü söylenilerek görevine son veriliyor. Hayalini kurduğu eser çalışmasını yapamayacağını anlayan Sezgin, İstanbul'da daha fazla kalamayacağını anlar. Almanya ve Amerika'ya kendi çalışmalarını devam etmek için mektuplar gönderen Sezgin, her iki ülke de kendisine gelmeleri için onay verir. Ama kendi amacı Ortadoğu ve İslam olduğu için Almanya'yı tercih eder. Hayatının geri kalan kısmının çoğunu Almanya'nın Frankfurt kentinde geçiren Sezgin araştırmalarına burada devam eder. Sezgin çoğu İslam ülkelerini gezip oradaki kütüphanelerde araştırmalar yapmıştır. Günümüzde Fuat Sezgin'in 2 tane İslam bilim tarihi endüstri müzesi var. Bir tanesi Almanya'da diğeri ise İstanbul Gülhane'dedir" dedi.

Dr. Karakaş, “Biz üzerimize düşen ve sözü ettiğimiz projeyi hazırladık. Yer belirleme, proje çizim ve ilk aşamalar tamamlandı. Allah izin verirse Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi ve Teknoloji Müzesi Modern Merkezini Diyarbakır'a kazandıracağız” İfadelerini kullandı.