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Kahta'da sigara kaçakçılığından 2 kişi yakalandı

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde gümrük kaçağı sigara ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde gümrük kaçağı sigara ticareti yapan 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında ilçede operasyon düzenledi.


Gece geç saatlerde Diyarbakır yolundan Kahta istikametine doğru seyir halindeki iki araçtan şüphelenen ekipler araçları takibe aldı. Dur ikazına uymayan her iki kaçmaya başladı. Araçlar amansız takip ve kovalama neticesinde durduruldu. Araçta bulunan A.B.(27) ve S.Ç.(40) isimli şahıslar yakalandı. Araçta yapılan aralamalarda ise değişik markalarda toplam 5 bin 47 paket gümrük kaçağı, bandrolsüz sigara elde ele geçirildi.


Şahısların Kahta ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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