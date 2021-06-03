Kahta'da şiir dinletisi düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın “Okumak Gelişmektir” adlı ortak projesinin şiir dinletisi düzenlendi.

Kahta Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Kahta Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta Gençlik Merkezi Müdürü M. Nebi Bulut, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi ve gençler katıldı. Programda, müzik eşliğinde ustalıkla şiirlerini okuyan Adıyamanlı Şair-Yazar Fahrettin Çelik, gençlere duygusal anlar yaşattı. Kahta Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlerden Burcu Özdemir'in okuduğu şiir ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri arası yapılan Türk Müziği yarışmalarında birinci olan Kahtalı Gönüllü Gençlerden Abdulsamed Bayansar'ın okuduğu türkü dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Programda ayrıca Adıyamanlı Şair-Yazar Fahrettin Çelik ve programın konuklarından Adıyamanlı yazar Suat Tekin, okumanın ve yazmanın önemine dikkat çekti. Ardından da gençlerden gelen soruları yanıtladı. Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi ise dernek tarafından başlatılan projenin yoğun ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu anlamda farklı konuklarla okumanın ve yazmanın önemini gençlere aktardıklarını söyledi.

Program, kitap imza etkinliği ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.