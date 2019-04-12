Kahta'da şiir ve türkü dinletisi düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ‘Aşkı Menbaı' şiir ve türkü dinletisi programı düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Abubekir Çavuş tarafından kaleme alınan şiirleri öğrenciler seslendirerek türküler söyledi.

Programın selamlama konuşmasında Eğitim camiasının bir bileşeni olarak toplumsal bir kaygı ve sorumluluk taşıdıklarını belirten Kahta Cendere ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Enver Yilanli, “Toplumsal kaygı derken yetişen yeni neslin istenmedik bir mecrada akmasını kastediyoruz. Toplumsal sorumluluk derken de şüphesiz, tarihi kök ve medeniyetinden beslenen, manevi değerleriyle barışık, sorumluluk sahibi, yarına dair kaygısı olan gerektiğinde inisiyatif alabilen vatanına milletine faydalı bir gençlik ve gelecek tahayyül ediyoruz. Bu tasavvurumuzu gerçekleştirme adına öğrencilerimizi eğitirken okul olarak akademik başarının yanında sosyal, sportif ve kültürel aktivitelere de büyük bir önem vermekteyiz. Bunun somut bir örneği olarak da siz değerli katılımcıların katılımıyla bugün şiir ve türkü dinletisi programı düzenledik” ifadelerini kullandı.

Yazar Fahrettin Çelik ve Çocuk Edebiyatı Yazarı Nazan Taştan Yapıcı, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve türkü dinletisi programının takdire şayan olduğunu belirterek bu ve benzeri kültürel çalışmalarının artırılması gerektiğini söyledi.

Birbirinden güzel şiir ve türküler söyleyen öğrencilere teşekkür eden ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, “öğrencilerimiz bizlere bugün güzel anlar yaşattı. Bizler derdimizi, sevgimizi, vatan aşkımızı şiir mısralarına, türkü sözlerine nakşetmiş bir milletiz. Bu güzellikleri hep birlikte paylaşacağız. Hayat sadece ders ve iş değildir. Kültürel ve sosyal faaliyetler bakımından da güçlü olmalıyız. Yüreğini ortaya koyan gençlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yazar Fahrettin Çelik ve Çocuk Edebiyatı Yazarı Nazan Taştan'ın birer şiir söylediği program, öğrencilerin hazırlanan şiir ve türküleri söyleyerek keyif anlar yaşatmasıyla sona erdi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen şiir ve türkü dinletisi programına ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Kurum Amirleri, Okul Müdürleri, Çocuk Edebiyatı Yazarı Nazan Taştan Yapıcı, Yazar Fahrettin Çelik, öğretmenler ve öğrenciler ile öğrencileri velileri katıldı.