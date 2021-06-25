Kahta'da sınav günü toplu taşıma ücretsiz

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belediye hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği verecek.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, hafta sonu gerçekleştirilecek sınav nedeniyle iki gün boyunca belediyeye ait olan ulaşımın öğrencilere ücretsiz olacağını belirtti. Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kahta Belediyesi olarak, sınava girecek öğrencilerimizin başarısı için, sınav saatinde bir rahatsızlık vermemek adına belediye hoparlörlerimizden herhangi bir anons ve ilan yapılmayacak. Sınav merkezleri olan okulların etrafında varsa devam eden hizmet çalışmamız sınav saatleri süre zarfında rahatsızlık vermemek adına çalışmayı durduracağız. Öğrencilerimizin sınav merkezlerine ulaşabilmelerine kolaylık sağlamak amacıyla sınav süresi zarfında öğrencilerimiz belediyemize ait şehir içi ulaşım hizmeti vereceğiz. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çıktığımız bu yolda, gençlerimize, geleceğin yeni nesillerine hizmet etmeye devam edeceğiz. Sınava girecek olan tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar dilerim” diye konuştu.