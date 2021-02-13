Kahta'da sokağa çıkma yasağı 26 noktada denetleniyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte şehrin değişik 26 noktasında denetimler başladı.

Hafta sonu kısıtlamasının başlamasıyla Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin farklı noktalarında oluşturulan 26 noktada 70 personelin görev yaptığı denetimler sürüyor.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şehrin farklı uygulama noktalarında araçlar durdurularak kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi. Ayrıca maske ve kurallara uymaları hususunda uyarılar yapıldı. İzin belgesi olmayan sürücülere, kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesi ile cezai işlemler uygulandı.

Öte yandan, asayiş, narkotik ve terörle mücadele ekipleri kontrollerde kısıtlama haricinde denetimler yapıyor.

Vatandaşların kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulunan Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin daha da sıklaşacağını, sadece hafta sonu değil, hafta içi akşam saat 21.00'dan sonra denetimlerin aynı şekilde devam edeceğini belirtti.