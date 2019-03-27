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Kahta'da “Sporla Bağlan Hayata” projesinin açılış ve tanıtımı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta Gençlik Merkezinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2018-1’nın “Sporla Bağlan Hayata” projesinin tanıtım ve açılış toplantısı yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta Gençlik Merkezinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2018-1'nın “Sporla Bağlan Hayata” projesinin tanıtım ve açılış toplantısı yapıldı.


Gençleri hayata kazandırmayı, sosyal yaşamlarına katkıda bulunmayı, sporu sevdirmeyi ve yaygınlaştırmayı da amaçlayan “Sporla Bağlan Hayata” projesi kapsamında Voleybol Turnuvası ve Çanakkale Gezisi etkinlikleri yapılacağı öğrenildi.


Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Hamza Akçakaya, akademik ve sosyal hayatta uyum sorunu yaşayan gençlerin ortak bir amaç etrafında toplayarak yapılacak sportif etkinlikler ile bu gençlerin okula, topluma ve çevreye uyumlarını sağlamak amacıyla Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile projenin başlattığını söyledi.


Ev Sahipliğini Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yaptığı “Sporla Bağlan Hayata” projesi tanıtım ve açılışına Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Gençlik spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Şube Müdürü İsmail Öner, Okul Müdürü Zeynel Kutlu, öğretmen ve sporcular katıldı.

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